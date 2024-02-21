أول زيارة بعد تجديد ولايته.. رئيس حكومة إسبانيا في المغرب
وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى الرباط، في أول زيارة له إلى المغرب بعد تجديد ولايته، في خطوة وُصفت بأنها "مهمة" لاحتوائها ملفات عدة، تعزز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.
والتقى سانشيز، الذي يرافقه وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، مع نظيره المغربي عزيز أخنوش وعدد من المسؤولين.
وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية في بيان، إن "زيارة سانشيز إلى المغرب هي الخامسة من نوعها، وتأتي في بداية ولايته التشريعية الجديدة، ما يؤكد العلاقات العميقة التي توحد البلدين".
وأكد البيان، أن العلاقات بين الرباط ومدريد "توجد في أفضل لحظاتها سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني".
ووصف المغرب بأنه "بلد مجاور وصديق وشريك إستراتيجي لإسبانيا".
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء دفعة قوية للعلاقات المتصاعدة بين البلدين الجارين.
وتجمع المغرب وإسبانيا مصالح عديدة، وملفات تعاون في المجال الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتبادل التجاري واستثمارات ضخمة.
وكان آخر اجتماع رفيع المستوى عقد بين حكومتي البلدين في فبراير/ شباط 2023، انتهى بإعلان مشترك، وبالتوقيع على عشرات الاتفاقيات والتي شملت جميع المجالات.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية عبد الرحمن مكاوي، إن "زيارة سانشيز إلى الرباط تكتسي طابعًا هامًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف مكاوي لـ"إرم نيوز"، أن "البلدين يحضران لكأس العالم 2030، وهذا العرس الكروي العالمي يتطلب التنسيق الدائم، ومجهودات جبّارة".
وبيّن أن العلاقات بين الرباط ومدريد تشهد تطورًا متناميًا على مختلف الأصعدة.
ولفت مكاوي، إلى أن "الزيارة ستكون مُناسبة لمناقشة بنود الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا شهر فبراير/ شباط 2023".
ورأى أن "ملفات رئيسة من قبيل فتح المعابر الجمركية بسبتة ومليلية المحتلتين، وتدفق المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التعاون الأمني، وبحث خطوات ترسيم الحدود البحرية، كلها ستكون حاضرة على طاولة النقاش".
وأضاف مكاوي، أن "الملف الاقتصادي والتجاري سيكون حاضرا ضمن أجندة بيدرو سانشيز"، باعتبار أن إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب وفق معطيات رسمية.
وأكد أن إسبانيا هي أيضًا في منافسة كبرى مع دول عظمى لإقامة مشاريع إستراتيجية في المغرب، ما قد يفتح السبيل لهذه الدولة الإيبيرية للدخول إلى أفريقيا عبر البوابة المغربية.