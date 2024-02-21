أول زيارة بعد تجديد ولايته.. رئيس حكومة إسبانيا في المغرب

وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى الرباط، في أول زيارة له إلى المغرب بعد تجديد ولايته، في خطوة وُصفت بأنها "مهمة" لاحتوائها ملفات عدة، تعزز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

والتقى سانشيز، الذي يرافقه وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، مع نظيره المغربي عزيز أخنوش وعدد من المسؤولين.

وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية في بيان، إن "زيارة سانشيز إلى المغرب هي الخامسة من نوعها، وتأتي في بداية ولايته التشريعية الجديدة، ما يؤكد العلاقات العميقة التي توحد البلدين".

وأكد البيان، أن العلاقات بين الرباط ومدريد "توجد في أفضل لحظاتها سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني".

ووصف المغرب بأنه "بلد مجاور وصديق وشريك إستراتيجي لإسبانيا".

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء دفعة قوية للعلاقات المتصاعدة بين البلدين الجارين.

وتجمع المغرب وإسبانيا مصالح عديدة، وملفات تعاون في المجال الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتبادل التجاري واستثمارات ضخمة.

وكان آخر اجتماع رفيع المستوى عقد بين حكومتي البلدين في فبراير/ شباط 2023، انتهى بإعلان مشترك، وبالتوقيع على عشرات الاتفاقيات والتي شملت جميع المجالات.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية عبد الرحمن مكاوي، إن "زيارة سانشيز إلى الرباط تكتسي طابعًا هامًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك".