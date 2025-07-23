دمشق تستجيب للنصائح.. قرارات حاسمة مرتقبة لتوسيع مشاركة الأقليات

كشفت مصادر سياسية سورية مقربة من مراكز القرار في دمشق، إن الأيام القادمة ستشهد نشاطا واسعا على الصعيد الداخلي، في محاولة لرأب الصدع والانقسام الحاصل في البلاد، عقب المجازر التي شهدتها مدينة السويداء، والتي ما زالت تفاصيلها تتكشف تباعا حتى اليوم.

وقال مصدران مطلعان على طبيعة الجهود والتوجهات الجديدة، لـ "إرم نيوز" إن العمل سيكون على عدة مستويات، وهدفه نزع الاحتقان الكبير الحاصل منذ آذار الماضي، إثر مجازر الساحل، والذي تفاقم بشكل خطير مؤخرا مع الهجوم على السويداء، والذي شهد ارتكاب مجازر واسعة بحق المدنيين من الدروز والبدو، وتسبب بشرخ كبير بين السوريين.

وفقا لأحد المصادر، فإن السلطات السورية وبدفع من الأمريكيين وبعض الدول العربية، تتجه إلى اتخاذ خطوات كبيرة غايتها الحفاظ على السلم الأهلي، وطمأنة الأقليات وتوسيع مشاركتهم وحضورهم في المؤسسات الحكومية والعسكرية.

زيادة أعضاء مجلس الشعب

يذكر المصدر الأول، وهو على صلة بعمل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، عن قرب صدور مرسوم رئاسي يتضمن زيادة عدد أعضاء المجلس، ولكن من دون تحديد حجم الزيادة المتوقعة.

وحسب المصدر، فإن هناك توجها بزيادة عدد الأعضاء وإصدار نظام انتخابي جديد، وذلك بعد الانتهاء من الجولات على المحافظات والالتقاء بفعاليات مختلفة في مبنى مجلس الشعب. وأشار المصدر إلى أن مقترح زيادة عدد أعضاء المجلس جاءت بناء على التطورات الأخيرة التي حصلت في السويداء ومطالب الكثيرين بضرورة توسيع قاعدة المشاركة .

وحسب مرسوم رئاسي سابق فقد تم تحديد عدد أعضاء المجلس بـ150 عضواً موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر المصدر أنه، حتى الآن، لم يتم اختيار اللجان الفرعية الموكلة إليها مهمة اختيار الهيئات الناخبة، لافتة إلى أنه يجري حصر الكفاءات والوجهاء بنحو سبعة آلاف من المحافظات كافة، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 10 آلاف في حال صدر مرسوم رئاسي بزيادة عدد أعضاء المجلس.

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الساحل.. نزع الاحتقان

ويفيد المصدر الثاني، أن الساحل السوري سيكون له نصيب كبير في الجهود الجديدة، في محاولة لكسب ثقة أبناء الطائفة العلوية من جديد. وفي هذا السياق، ذكر المصدر أن الفترة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد من الجنود السابقين الذين تم الزج بهم في السجون منذ سقوط نظام الأسد من دون محاكمات، ويبلغ عددهم بالآلاف، ما عدا المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وهؤلاء سيجري إخضاعهم للقضاء. ولم يستبعد المصدر صدور عفو عام قريبا عن السجناء غير المنخرطين في سفك الدم.

كما تجري إعادة تقييم واسعة لعمليات الفصل التعسفي للآلاف من الموظفين، وإعادة هؤلاء إلى أعمالهم في أقرب وقت.

ويكشف المصدر أن الأهم من كل ذلك، هو أن الدولة ستفتح الباب أمام الشبان العلويين للانخراط في سلك الجيش والأمن الداخلي، وتعيينهم في مناطقهم للمشاركة في حفظ الأمن في الساحل.