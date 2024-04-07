أزمة بين الجزائر والنيجر بسبب "ترحيل المهاجرين"

وقالت الوزارة في بيان إن التعاون في مسائل "ترحيل" مواطني النيجر "كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاماً غير مؤسسة".

وبينت أنها استدعت يوم الخميس الماضي سفير النيجر وذكّرته بـ"وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة".

وأوضحت أنه "تم لفت انتباهه" إلى "تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر".