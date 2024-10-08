غالانت: نتنياهو أمر بعدم إخطار أمريكا مسبقاً بالعمليات العسكرية

قال موقع "أكسيوس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمره بـ"عدم إخطار أمريكا مسبقًا بالعمليات العسكرية" الإسرائيلية.

ونقل "أكسيوس" عن "مسؤول إسرائيلي"، قوله إن رد تل أبيب المتوقع على هجمات إيران الصاروخية الأخيرة "لن يؤدي لبدء حرب شاملة".

وفي المقابل، نقل الموقع عن "مسؤول أمريكي" أن بلاده لا تعارض رد إسرائيل على إيران، لكنه شدد على أن هذا الرد "يجب أن يكون مدروسًا"، مؤكدًا أن ثقة واشنطن في الإسرائيليين "منخفضة للغاية".

وقال المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن "فوجئت عدة مرات بعمليات إسرائيل العسكرية".

وعلى صعيد آخر، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من شمال غزة، بحسب "أكسيوس".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتوجه إلى واشنطن، يوم الأربعاء، في زيارة يرى مراقبون أنها تحمل في طياتها تنسيقًا حول الضربة الإسرائيلية إلى إيران، من حيث الأهداف، ومن حيث التوقيت الذي قد يذهب إلى ما بعد فترة الأعياد في إسرائيل.

وبحسب محللين فإن من أهم النتائج المنتظرة من هذه الزيارة حصول إسرائيل على احتياجاتها العسكرية كافة، من الولايات المتحدة، في ظل رغبة تل أبيب بتأمين جاهزيتها لفتح جبهات في سوريا والعراق، لاستهداف الأذرع والميليشيات الإيرانية، بالإضافه إلى استكمال المواجهة مع حزب الله في لبنان.