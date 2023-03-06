السودان.. تبرئة 8 قيادات في لجان المقاومة من قتل رقيب بالجيش

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رانيا محمد آدم لـ"إرم نيوز"، إن "قاضي المحكمة جمال سبدارات، أمر خلال جلسة اليوم الإثنين، بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة".

وأوضحت أن "القاضي ناقش خلال الجلسة حيثيات البلاغ، وجميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد"، قائلة: "لذلك أمر بشطب البلاغ وفق المادة 141 من القانون الجنائي في مواجهة جميع المتهمين وقرر إطلاق سراحهم".

وكانت أسرة المجني عليه الرقيب في الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون إبداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.