السودان.. تبرئة 8 قيادات في لجان المقاومة من قتل رقيب بالجيش
قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بتبرئة 8 من قيادات لجان المقاومة، اتهمهم الجيش في وقت سابق بقتل جندي رقيب خلال احتجاجات في الخرطوم.
وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين مكثوا في السجن نحو عام، بعد أن جرى القبض عليهم في آذار/ مارس العام الماضي.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رانيا محمد آدم لـ"إرم نيوز"، إن "قاضي المحكمة جمال سبدارات، أمر خلال جلسة اليوم الإثنين، بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة".
وأوضحت أن "القاضي ناقش خلال الجلسة حيثيات البلاغ، وجميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد"، قائلة: "لذلك أمر بشطب البلاغ وفق المادة 141 من القانون الجنائي في مواجهة جميع المتهمين وقرر إطلاق سراحهم".
وكانت أسرة المجني عليه الرقيب في الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون إبداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.
وجميع المتهمين هم من قيادات لجان المقاومة السودانية، التي تقود حركة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني والتحول الديمقراطي، وجرى اعتقالهم من مواقع متفرقة عقب مقتل الرقيب ميرغني الجيلي، في آذار/ مارس العام الماضي، بالقرب من محيط القصر الرئاسي.