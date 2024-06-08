"حزب الله" يشن هجوما جويا على المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية تنفيذها هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث بمنطقة سنئيم في مزارع شبعا.

وقالت الميليشيا، في بيان، "بعد رصد وترقّب لقوات العدوّ ‏الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت 8-6-2024، وعند تحرّك مجموعة من ‏جنوده داخل الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية".

وعلى وقع ارتفاع منسوب الهجمات المتبادلة بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، صعّدت الأخيرة من وتيرة تهديدها بشنّ عملية عسكرية في لبنان، لكن بعد المواقف الدولية التي أطلقت في الساعات الأخيرة وحملت تشديداً لافتاً على ضرورة تجنيب لبنان أي تصعيد، فإن احتمال اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين لا يزال ضئيلاً.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، دعا إلى "وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود بين الدولة العبرية ولبنان"، معرباً عن "قلقه من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة".

على صعيد متصل، شدد رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، عبر بيان صدر عنهم، على أن "الحفاظ على استقرار لبنان مسألة حيوية"، مؤكدين "عزمهم تضافر الجهود من أجل الحدّ من التوتر على طول الخط الأزرق، داعين جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة".