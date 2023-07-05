بعد معارك ضارية.. الجيش السوداني يسيطر على حي "الري المصري" في الخرطوم

سيطر الجيش السوداني على حي "الري المصري" بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، بعد خوضه معارك ضارية ضد قوات "الدعم السريع" استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

واستولى الجيش السوداني على نحو 50 آلية عسكرية تابعة لقوات "الدعم السريع"، ما بين مدرعات وسيارات دفع رباعي بكامل أسلحتها وعتادها، وفق قناة "طيبة" السودانية.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية توثق خوض مقاتلي الجيش السوداني حرب شوارع طاحنة خلال عمليات تمشيط واسعة لطرد عناصر "الدعم السريع".