مولوي: أحداث "الكحالة" و"عين إبل" قيد التحقيق والمخيمات لن تعكر أمن لبنان

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، "الجهوزية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين"، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، إن "ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار".

وشدد على أن "العناصر الأمنية تصرفت في الكحالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي"، مؤكدًا "الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد".

وعن جريمة "عين إبل"، قال: "التحقيقات مستمرّة، ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون. والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة".

وشدد مولوي على أنه لن يتم السماح "بأن تكون المخيمات وخصوصًا مخيم (عين الحلوة) بوابة لتعكير صفو الأمن في أي منطقة لبنانية".

وتعالت الأصوات في لبنان مؤخرًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن تغذية وترسيخ الطائفية في المجتمع اللبناني.