استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات بعد حرب غزة
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان العبرية، بالتعاون مع شركة "آي بانيل"، أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون إلى حد كبير إجراء انتخابات بعد نهاية الحرب على غزة.
وكان 38% من أفراد العينة هم من ناخبي الائتلاف، في حين أن 89% هم من ناخبي المعارضة، بحسب ما أورد موقع "واللا" العبري.
وأظهرت النتائج شعورا بعدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وقدرتها على المساعدة في أوقات الحاجة.
وأفاد 19% فقط من الجمهور بأنهم شعروا إلى حد كبير أنهم يستطيعون الاعتماد على مساعدة الدولة عند الحاجة، و36% يشعرون بذلك إلى حد ما، و44% إلى حد أقل.
وأشار إلى أن الإسرائيليين يؤيدون الإجراءات المختلفة التي يستخدمها أو قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تلقت بالفعل انتقادات دولية شديدة.
وعلى سبيل المثال، على مقياس الشرعية الذي يتراوح من 1 إلى 7، أجاب المستطلعة آراؤهم بأن منع توريد الغذاء إلى غزة أمر مشروع عند مستوى 5.7، بينما بين العرب كان المستوى 2.1 وكانت القيم مماثلة أيضا في حالة منع توريد الأدوية.
وفي حالة قطع الكهرباء والوقود عن غزة، أيد الإسرائيليون ذلك بدرجة أكبر حتى مستوى 6.3، بينما دعمها العرب حتى مستوى 2.3.
وارتفع التأييد إلى 6.6 في حالة قصف الأحياء السكنية التي تتواجد فيها حماس، لكنه انخفض إلى 6 في حالة قصف المستشفيات التي يتواجد فيها مقاتلو حماس. وفي كلتا الحالتين بلغ تأييد الجانب العربي 3 و2.5 على التوالي.
وكشف الاستطلاع أيضًا عن تأييد شعبي واسع لتقييد حرية التعبير، حيث أجاب 69% من المشاركين بأنهم يؤيدون إلى حد كبير حظر المظاهرات تعاطفاً مع سكان غزة.
ومن ناحية أخرى، فإن الجمهور أكثر ترددا في حظر المظاهرات التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي العينة بأكملها، بلغت نسبة أولئك الذين يؤيدون بشدة مثل هذا الحظر 42%، وهي نسبة كبيرة من الجمهور ولكنها أقل من الأغلبية.