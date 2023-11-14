استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات بعد حرب غزة

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان العبرية، بالتعاون مع شركة "آي بانيل"، أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون إلى حد كبير إجراء انتخابات بعد نهاية الحرب على غزة.

وكان 38% من أفراد العينة هم من ناخبي الائتلاف، في حين أن 89% هم من ناخبي المعارضة، بحسب ما أورد موقع "واللا" العبري.

وأظهرت النتائج شعورا بعدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وقدرتها على المساعدة في أوقات الحاجة.

وأفاد 19% فقط من الجمهور بأنهم شعروا إلى حد كبير أنهم يستطيعون الاعتماد على مساعدة الدولة عند الحاجة، و36% يشعرون بذلك إلى حد ما، و44% إلى حد أقل.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يؤيدون الإجراءات المختلفة التي يستخدمها أو قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تلقت بالفعل انتقادات دولية شديدة.