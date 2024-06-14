مسؤولون: واشنطن ساعدت إسرائيل في عملية تحرير الرهائن

أقر مسؤولون إسرائيليون بأن بلادهم حصلت على مساعدات من الولايات المتحدة ساهمت في تحرير 4 محتجزين في قطاع غزة قبل أيام.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أنهم "ممتنون للمساعدة الأمريكية، التي منحت الإسرائيليين في بعض الحالات قدرات فريدة كانوا يفتقرون إليها قبل هجمات حماس عبر الحدود".

وأوضحت الصحيفة أن "عملية إنقاذ الرهائن الجريئة والمميتة التي نفذتها القوات العسكرية الإسرائيلية في غزة يوم السبت الماضي، اعتمدت على عملية ضخمة لجمع المعلومات الاستخبارية كانت الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر أهمية لإسرائيل فيها".

لكن المسؤولين الإسرائيليين، بحسب الصحيفة، دافعوا عن "براعتهم في التجسس"، وقالوا إن "واشنطن لا تمنحهم أي شيء لا يمكنهم الحصول عليه بأنفسهم".