تونس تصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق نورالدين البحيري

أعلنت السلطات القضائية في تونس اليوم الثلاثاء إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، في قضية منح جوازات سفر لأجانب متورطين في الإرهاب.

وتعود أصول القضية إلى سنة 2013، إذ كان يشغل البحيري الموقوف منذ أشهر منصب وزير العدل.

وقالت حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق خلال سنة 2013، وذلك في قضية إسناد جوازات سفر لأجانب متورطين في الإرهاب".

وأضافت أن "التحقيقات جارية ضد كل من له ضلع في هذه العملية، أي إسناد جوازات سفر لشخصيات أجنبية متورطة في الإرهاب".