تونس تصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق نورالدين البحيري
أعلنت السلطات القضائية في تونس اليوم الثلاثاء إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، في قضية منح جوازات سفر لأجانب متورطين في الإرهاب.
وتعود أصول القضية إلى سنة 2013، إذ كان يشغل البحيري الموقوف منذ أشهر منصب وزير العدل.
وقالت حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق خلال سنة 2013، وذلك في قضية إسناد جوازات سفر لأجانب متورطين في الإرهاب".
وأضافت أن "التحقيقات جارية ضد كل من له ضلع في هذه العملية، أي إسناد جوازات سفر لشخصيات أجنبية متورطة في الإرهاب".
وواجه البحيري وحزبه اتهامات منذ سنوات بتسهيل نشاط المتشددين، وهو أمر تنفيه النهضة التي تولت حكم تونس منذ 2011 إلى 2013.
وأوقفت السلطات التونسية معظم قيادات حركة النهضة الإسلامية مثل رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والبحيري وآخرين، فيما تجري تحقيقات مع آخرين في حالة سراح.
وتتهم النهضة الرئيس قيس سعيد بالقيام بانقلاب عندما جمد نشاط البرلمان وحل الحكومة المدعومة منه في العام 2021، لكن سعيد ينفي ذلك ويقول إنه يقوم بإصلاحات ضرورية لحماية الدولة من التفكك.
وشهدت تونس بعد 2011 هجمات إرهابية دامية، وتسفير الآلاف من المواطنين والشباب نحو مناطق القتال، مثل سوريا وليبيا.