قتيل وجرحى بتجدد الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان

تعرضت مناطق في جنوبي لبنان مجددا لغارات إسرائيلية مساء الأربعاء، ما أدى لسقوط قتيل وجرحى، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحزب الله.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، "استهدفت غارات المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون جنوبي لبنان، استشهد على إثرها رجل من الجالية السورية كما سُجلت إصابات طفيفة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات أدت إلى أضرار مادية ضخمة لحقت بعدد من المنازل في أنصارية جراء استهداف مجمع للآليات مجاور للأحياء السكنية وأوتوستراد الزهراني - صور".

ولفتت إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفا ساحة بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي من جنوبي لبنان".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان، تتضمن مخازن ومنصة إطلاق صواريخ.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو هاجم أهدافا لحزب الله في جنوبي لبنان".

وأضاف أن الهجمات استهدفت "مواقع لتخزين معدات هندسية تُستخدم لإعادة بناء التنظيم في منطقة قرية أنصارية جنوب لبنان".

وتابع "كما هاجم منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة الجبين جنوبي لبنان".