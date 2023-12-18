محاولة أممية جديدة للتصويت على نص بشأن غزة

بعد عشرة أيام من فيتو أمريكي أحبط محاولة أولى، يصوت مجلس الأمن الدولي الإثنين على مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية" في غزة، في وقت تبدي واشنطن مؤشرات استياء حيال حليفها الإسرائيلي.

التصويت الذي كان مقرراً الإثنين عند الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينتش)، تم تأجيله رسميًا إلى الساعة 17,00 (22,00 بتوقيت غرينتش) ولكن من المحتمل تأجيله ربما إلى الثلاثاء، للسماح بمواصلة المفاوضات وتفادي مأزق جديد للمجلس، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الإثنين.

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعلى الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.