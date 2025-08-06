سوريا.. تبادل مرتقب للأسرى والمختطفين في السويداء

كشف مصدر سوري محلي، مقرّب من المجلس السياسي لمنطقة الجنوب في محافظة السويداء، أن الساعات المقبلة ستشهد عملية تبادل أسرى ومختطفين بين الدروز والقوى المقاتلة على الجانب الآخر من بدو وعشائر عربية.

وأضاف المصدر، لـ"إرم نيوز" رافضا الكشف عن هويته، أن هذه العملية ستُنفذ بجهود سورية، وليست محلية فقط، بمبادرة من أعيان "الشام" في دوما ودرعا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا يجري بين الأطراف كافة، بينما سيُشرف على تنفيذ التبادل الهلال الأحمر السوري.

وأوضح المصدر أن هذه المحاولة تُعد الثانية، بعد فشل العملية الأولى رغم وصول الحافلات، نتيجة الاشتباكات التي اندلعت في منطقة تل حديد، والتي أعاقت صفقة التبادل حينها. وأكد أن الجهود حالياً تتركز على منع أي تأجيل جديد للعملية.

وفي وقت سابق، تمكنت الفصائل المحلية في مدينة السويداء من السيطرة على تل حديد وتل الأقرع الاستراتيجيين غرب المدينة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت مبكر من ليل السب-الأحد.

وتجدّدت الاشتباكات في ساعة مبكرة من الليلة الماضية، في ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف بشأن خرق الاتفاق والهدنة.

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وبحسب الأنباء المتداولة، أسفر الهجوم على تل حديد عن مقتل خمسة عناصر من الأمن العام، في حين أعلنت فصائل العشائر القريبة من المنطقة حالة الاستنفار دعماً لقوات الأمن. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التصعيد والاشتباكات.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين الفصائل المحلية والقوات الحكومية في محيط مدينة السويداء، خصوصاً على محاور قرية الثعلة، وذيبين، وكناكر، وعرى، وسلسلة القرى الممتدة في الغرب والجنوب قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا.