إسعاف عبر "الدوابّ".. وسيلة الفلسطينيين لإنقاذ المصابين في قطاع غزة (صور)

ومستشفى شهداء الأقصى، هو المستشفى المركزي الوحيد لجميع تلك المناطق التي أصبحت وجهة للنازحين الفارين من مدينة رفح جنوباً، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل واسعة في أجزاء واسعة منها، ما فاقم من معاناة إدارة المستشفى التي تقول إنه يخدم حالياً نحو مليون شخص.

معوقات العمل

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المستشفى، محمد الحاج، إن "النقص الحاد في الوقود والمعدات الطبية بسبب استمرار الحرب أثر بشكل كبير على طبيعة عمل طواقم الإسعاف"، مبيناً أن ذلك أجبر السكان على الاعتماد على الدواب لنقل الجرحى والضحايا.

وأوضح الحاج لـ"إرم نيوز"، أنه "ومنذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، تقلصت كميات الوقود المخصصة للمستشفيات وسيارات الإسعاف إلى أدنى الحدود، وهو أمر يعيق تنفيذ مهام الإنقاذ خاصة لفرق الإسعاف".

وأشار إلى أن "صعوبة الاتصالات في مختلف مناطق القطاع بسبب تهالك الشبكات العاملة بالقطاع نتيجة الاستهداف الإسرائيلي يعتبر أحد أسباب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى أماكن الاستهدافات الإسرائيلية بالسرعة المطلوبة".

ولفت إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية أثر بشكل كبير على عمل تلك الطواقم"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يراعي الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتلك الطواقم ما أدى لمقتل وإصابة العديد منهم.