اليمن.. سياسة "تجفيف المنابع" تكبح جماح الخطاب الحوثي

قال خبراء إن سياسية "تجفيف المنابع" التي انتهجتها الحكومة اليمنية أخيرا، ساهمت في تغير بخطاب زعيم ميليشيا الحوثي، الذي بات أكثر مطالبة للعودة إلى مسار التسوية.

ولجأت الحكومة اليمنية، منذ أواخر الشهر الماضي، إلى تشديد الخناق الاقتصادي على ميليشيا الحوثي، عبر حزمة من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على القطاع المصرفي المنقسم وتشوهاته النقدية، وشلّ مصادر التمويل المالي للحوثيين.

وعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة، التي استغرقها صدور هذه الإجراءات، إلا أن الشارع اليمني استقبلها بترحيب واسع، أملًا في تنفيذها الفعلي، وملامسة نتائجها وانعكاساتها الإيجابية على تصحيح الوضع النقدي والاقتصادي، وممارسة ضغوطها على ميليشيا الحوثي، لحلحلة الأوضاع المتردّية.

وأوقف البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا، تعامله مع عدد من البنوك التي لم تستجب لتوجيهاته بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى عدن، كما اتخذ إجراءات أخرى تمهّد لسحب العملة القديمة، إضافة إلى حظر الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك وشركات الصرافة التي اعتمدها، وهو ما استجابت له عدد من شركات تحويل الأموال الدولية.