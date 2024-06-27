تقارب تونس مع "المعسكر الشرقي" يثير مخاوف الأوروبيين

أثار تقارب تونس مع المعسكر الشرقي، مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي رأى ضرورة لتقييم الوضع وكيفية إدارة الشراكة مع تونس.

وردت سفارة تونس في بروكسل على تصريحات ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي أعرب فيها عن تلك مخاوف.

وبينت السفارة في بيان على حسابها على "فيسبوك"، أن تونس تدير علاقاتها مع جميع شركائها باستقلالية تامة، وتظل متمسّكة بشراكتها الراسخة مع الاتحاد الأوروبي.

وشددت السفارة على أنّ الحكومة التونسية ''تعبّر بشكل شرعي عن تطلّعات الشعب التونسي وتترجم إرادته السيادية''.