مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي رفض تواجد الصليب الأحمر في مستشفى الشفاء

أكد مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تيسير محيسن، أن "الجهات المختصة في غزة حاولت التواصل مع الصليب الأحمر ليكون متواجدًا داخل مجمع الشفاء كجهة دولية محايدة" قبل اقتحامه، "لكن ذلك لم يتم للأسف، حيث لم يقبل الجيش الإسرائيلي بذلك".

وقال محيسن، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الجهات الحكومية في غزة فقدت الاتصال بجميع المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، سواء من الطواقم الطبية أو الإدارية أو حتى العائلات النازحة بالمجمع.

وأضاف محيسن، أنه "كان آخر اتصال مع الطواقم الطبية والإدارية في اللحظات الأولى لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء"، لافتًا إلى أن الاتصالات انقطعت بشكل كامل بعد ذلك.