بذكراها العاشرة.. ليبيون: "عملية الكرامة" محطة مهمة لدعم الاستقرار

من جهته يقول الخبير العسكري، محمد قشوط، إن "عملية الكرامة مثلت أهم المعارك الوطنية في تاريخ ليبيا المعاصر لأنها كانت بين أن تنجو ليبيا وتظل محافظة على نفسها كدولة ينعم فيها المواطن الليبي وينشد حياة كريمة، وبين أن تغرق في مستنقع الإرهاب الذي خططت له ودعمته دول تتمنى أن تشاهد سقوطنا الذي لا نهوض بعده".

وتابع قشوط في حديثه لـ "إرم نيوز": "قد تكون ليبيا لم تنعم بالأمان الكامل وتتشكل فيها الدولة بمؤسساتها وتضع قدمها على سكة الانتخابات التي يختار من خلالها الشعب ممثليه، نتيجة عوامل عدة من تفشٍ للفساد إلى سطوة الميليشيات في المنطقة الغربية".

واستدرك بالقول: "لكن هذا لا يمنع أن هناك أمنًا نسبيًّا قد تحقق في المنطقتين الشرقية والجنوبية اللتين بدأت فيهما بفضل هذا الانتصار على الإرهاب مشاريع التنمية والإعمار، وصارت تشد إليهما رحال الشركات العالمية".

وقال إنه "لذلك كانت عملية الكرامة عاملًا مهمًّا مهَّد لحالة الاستقرار الذي تعيشه اليوم المدن الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، كما إنها غير مذنبة في الانقسام السياسي الحاصل".

وأوضح أنها "كانت عملية عسكرية أمنية لمواجهة الإرهاب، بعيدًا عن أي صراعات سياسية تمت تغذيتها من دول بعينها عبر أطراف سياسية محلية وجدت في هذا الانقسام أفضل فرصة لتحقيق مصالحها الخاصة".

"معجزة" إعادة بناء الجيش

وبدوره علق رئيس حزب "الحركة الوطنية"، مصطفى الزائدي، على ذكرى عملية الكرامة بالقول إن "ضباط القوات المسلحة نجحوا في صناعة معجزة إعادة بناء الجيش تحت إطلاق النار، وتمكنوا في سنوات قليلة، لكن بتضحيات جمة، من تحرير أجزاء كبيرة من الوطن وتطهيرها من العبث والفوضى وسطوة الإرهاب".

وأوضح الزائدي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية في ليبيا أنهم "أعادوا الاستقرار وأطلقوا عجلة البناء في تلك الأجزاء المحررة".

ودعا إلى أن "يشكل ذلك التحدي المهم والنجاح المقدر، نموذجًا يحتذى من قبل النخبة الليبية السياسية والأكاديمية والثقافية والنقابية وغيرها، ويشجعها على إطلاق مشروع وطني لإعادة بناء الدولة".