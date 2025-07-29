ملك المغرب يدعو إلى حوار "صريح ومسؤول" مع الجزائر

دعا ملك المغرب محمد السادس، الثلاثاء، إلى حوار "صريح ومسؤول" مع الجزائر، مؤكداً التزام بلاده بالانفتاح على محيطه، وخاصة جواره المباشر، في علاقته بالشعب الجزائري "الشقيق الذي تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة".

وقال في خطاب بمناسبة عيد العرش في المملكة المغربية، إنه "بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق"، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وأضاف: "وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك".

وتابع ملك المغرب: "لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين".

وشدد على أن "التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف".

وأكد الملك محمد السادس مجدداً تمسكه باتحاد المغرب العربي، معرباً عن ثقته بأنه "لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة".