مستوطنون يقيمون حفلًا غنائيًّا ليليًّا في الحرم الإبراهيمي واقتحامات صباحية للأقصى

أقام مستوطنون إسرائيليون حفلًا غنائيًّا في باحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ليل الاثنين، بحماية مشددة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونظم مئات المستوطنين حفلًا غنائيًّا تخلله رقصات "تلمودية" داخل الحرم الإبراهيمي، احتفالًا بالأعياد اليهودية، فيما فرضت القوات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات.

وأضافت الوكالة، أن "المستوطنين اقتحموا الحرم برفقة قوات إسرائيلية كبيرة، وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظَّموا حفلًا غنائيًّا في انتهاك فاضح لدور العبادة".

في الإطار ذاته، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة" تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ويُحيي المستوطنون، الثلاثاء، رابع أيام عيد "العرش"، اليهودي وسط إجراءات مشددة بالبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وسط تقييد لوصول المقدسيين للمنطقة.