احتجاجات نادرة.. فلسطينيون يخطون عبارات مناهضة لحماس في شوارع غزة (صور)



بعد أشهر من الحرب في قطاع غزة، برزت احتجاجات نادرة على سياسة حركة حماس في إدارة ملف الحرب داخلياً وخارجياً، في ظل تساؤل الفلسطينيين عن جدوى الهجوم الواسع الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تطارد الحركة ولجانها الحكومية اتهامات بالفساد في توزيع المساعدات التي تصل للفلسطينيين، وفرض ضرائب على شاحنات البضائع التي تدخل قطاع غزة، ما ضاعف أسعار العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون.

وفي مشهد نادر، خط مجموعة من الشبان عبارات تندد بحكم حركة حماس، وأخرى مناوئة لرئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي يُنظر إليه على أنه القائد الفعلي لحركة حماس.

وظهرت على تمثال يتوسط ميداناً أقامته حماس قرب معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، عبارات مثل "تسقط حماس" "ويسقط السنوار"، في أحدث شكل احتجاج على الحركة التي تسيطر على غزة منذ اشتباكات دامية وقعت مع السلطة الفلسطينية عام 2007.