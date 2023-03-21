اقتراب لحظة الإفراج عن أهم أسيرين لدى الحوثيين

توصلت الأطراف اليمنية الإثنين، إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى والمختطفين برعاية أممية، يقضي بالإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا لدى الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، خلال ثلاثة أسابيع، في مرحلة أولية من الاتفاق.

وتشمل قوائم المفرج عنهم وزير الدفاع اليمني الأسبق، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق، اللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز المخابرات في عدد من المحافظات الجنوبية سابقًا واللذين ينظر إليهما كأهم أسيرين لدى الحوثيين باعتبارهما أرفع مسؤولين يقعان في قبضة الجماعة.

ورقة ابتزاز ثمينة

وعلى مدى الجولات الماضية من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، مثّل اللواءان المحتجزان، ورقة ضغط سياسية في أيدي الحوثيين لابتزاز الحكومة الشرعية، بهدف الوصول إلى مطالب معيّنة، في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي نصّ بشكل صريح على "الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا".

وعادة ما تبدي مليشيات الحوثيين، استعدادها للتفاوض مع الجانب الحكومي بشأن اللواءين الأسيرين إضافة للواء فيصل رجب والسياسي محمد قحطان، إلا أن صفقة الإفراج عنهم دائما ما تتعثر، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.