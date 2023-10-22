ارتفاع قتلى الضربات الإسرائيلية في غزة إلى 4651

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد إن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أسفرت عن مقتل 4651 فلسطينيًّا، يمثل الأطفال 40% منهم.

كما أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 14245شخصًا، 70% منهم أطفال ونساء.