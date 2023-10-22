ارتفاع قتلى الضربات الإسرائيلية في غزة إلى 4651
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد إن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أسفرت عن مقتل 4651 فلسطينيًّا، يمثل الأطفال 40% منهم.
كما أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 14245شخصًا، 70% منهم أطفال ونساء.
وقال القدرة إن إسرائيل قتلت 266 فلسطينيًّا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلًا.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في أعقاب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الجاري.