"تليغراف": حماس حققت انتصارًا كبيرًا على إسرائيل
رأت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن هناك مزيجًا معقدا بين شن الحروب وتحقيق الأهداف "الرحيمة" للحرب، مشيرة إلى أن إطلاق سراح ضحايا هجوم السابع من أكتوبر الماضي، أمر جدير بالثناء، إلا أن "هناك طرقًا صحيحة وأخرى خاطئة للقيام بذلك".
وقالت الصحيفة إن صفقة تبادل الأسرى لها كلفة كبيرة رغم فوائدها، وهو ما اعتبرته "نصرًا كبيرًا" لحركة حماس.
وتابعت: "يظل من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى تشكل سابقة سلبية نهائية بالنسبة لإسرائيل، لكنها تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت ستحقق هدفها المشروع المتمثل في القضاء على التهديد الإرهابي الذي تشكله حماس".
ورأت الصحيفة أن اتفاق تبادل الأسرى "معيب بشكل قاتل" في العديد من النواحي، حتى لو تم تنفيذه على نحو لا تشوبه شائبة لأنه "يضم الإفراج عن 150 متهمًا أو مجرمًا مدانًا"، معتبرة أن "مساواة الضحايا الأبرياء بمنتهكي القانون أمر مروع أخلاقيًا".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستستخدم الهدنة لمدة أربعة أيام "للتحضير للمرحلة التالية من الأعمال العدائية، وتبديل القوات وإعادة إمدادها وما شابه ذلك".
في المقابل رأت الصحيفة أن مقاتلي حركة حماس "هم المستفيدون الحقيقيون من وقف الأعمال العدائية بعد تعرضهم للقصف الجوي، ومطاردتهم داخل غزة وتحتها في شبكات الأنفاق غير العادية".
وأشارت إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لا تزال في مراحلها الأولى، ورغم تعرض حماس لأضرار كبيرة خلال الحرب، إلا أنها "ستستغل هذه الهدنة لإخراج مقاتليها من "موقف صعب" إلى مصر وإسرائيل عبر الأنفاق غير المكتشفة، وإعداد جنوب غزة للهجوم الإسرائيلي التالي".
وهاجمت الصحيفة الهدنة متسائلة عن عدد الفرص التي ستخسرها إسرائيل خلالها، وعن عدد الهجمات المفاجئة التي ستخسرها إسرائيل بسبب هذا التوقف في القتال، وكذلك عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين سيقتلون بسبب إعطاء حماس فرصة "لنصب المزيد من الأفخاخ وتعزيز قواتها".
وتابعت: "إذا اختارت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن، فسيتم تمديد فترة التهدئة يومًا واحدًا لكل عشرة رهائن، متسائلة عن "المبرر للسماح لعدوك بتحديد مدة التوقف من جانب واحد".
وأردفت: "وماذا لو كانت "الصعوبات الفنية" تعني إطلاق سراح ست رهائن فقط؛ هل لا تزال حماس تحصل على يوم راحة آخر؟".
واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل سوف تتحمل "بشكل غير عادل" عبء استئناف الأعمال العدائية، مما يضيف المزيد من النفوذ إلى جهود حماس الدعائية لمحو "همجيتها" في هجوم 7 أكتوبر.
واعتبرت الصحيفة أن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بتعليق المراقبة الجوية لقطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال فترة الهدنة كان "لأسباب غير مفهومه"، مضيفة أن ذلك يعتبر "تنازلًا" من جانب إسرائيل، وهو أكثر أهمية من التهدئة نفسها، لأنه يحرم إسرائيل من المعلومات حول أنشطة حماس.
كما هاجمت الصحيفة تصريحات واشنطن عن أن الهدنة تعني "زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية" إلى غزة، معتبرة أن لا "ضمانات كافية" على أن المساعدات ستذهب إلى محتاجيها.
واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل تواجه مشكلة عسكرية حرجة تتمثل في حجم الفرص التي ستضيعها خلال فترة توقف هجومها "الناجح على نحو متزايد" في منتصف الطريق، مشيرة إلى أن الضغط على إسرائيل لحملها على الاستسلام سوف يتزايد.
وخلصت الصحيفة إلى أن "الخطر السياسي الحاسم الذي تواجهه إسرائيل هو تقويض تصميمها على القضاء على حماس"، معتبرة أن الأمر الأكثر خطورة هو قوة الدعم الأمريكي لإسرائيل والتي بدأت تضعف بالفعل.
وأشارت إلى أن الدعم الخطابي لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن يتقلص يوميًا تحت "هجوم الجناح اليساري المؤيد للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي"، بينما تزداد حدة الحملة الرئاسية لعام 2024.
وختمت الصحيفة بالقول: "إن فوائد تحرير الرهائن أصبحت واضحة الآن، لكن تكاليف هذه الصفقة أكبر بكثير من فوائدها، وهي لا تزال في الطريق".