"تليغراف": حماس حققت انتصارًا كبيرًا على إسرائيل

رأت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن هناك مزيجًا معقدا بين شن الحروب وتحقيق الأهداف "الرحيمة" للحرب، مشيرة إلى أن إطلاق سراح ضحايا هجوم السابع من أكتوبر الماضي، أمر جدير بالثناء، إلا أن "هناك طرقًا صحيحة وأخرى خاطئة للقيام بذلك".

وقالت الصحيفة إن صفقة تبادل الأسرى لها كلفة كبيرة رغم فوائدها، وهو ما اعتبرته "نصرًا كبيرًا" لحركة حماس.

وتابعت: "يظل من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى تشكل سابقة سلبية نهائية بالنسبة لإسرائيل، لكنها تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت ستحقق هدفها المشروع المتمثل في القضاء على التهديد الإرهابي الذي تشكله حماس".

ورأت الصحيفة أن اتفاق تبادل الأسرى "معيب بشكل قاتل" في العديد من النواحي، حتى لو تم تنفيذه على نحو لا تشوبه شائبة لأنه "يضم الإفراج عن 150 متهمًا أو مجرمًا مدانًا"، معتبرة أن "مساواة الضحايا الأبرياء بمنتهكي القانون أمر مروع أخلاقيًا".