محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان الجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة

محمد بن زايد ومحمد بن سلمانالمصدر: وام
14 أغسطس 2025، 7:51 م

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، الخميس، "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان استعرضا خلال الاتصال "عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

