مصر: سلامة الملاحة بالبحر الأحمر ترتبط بأمننا القومي

أكدت مصر، اليوم الاثنين، أهمية ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر، لارتباط ذلك بأمنها القومي، في ظل تراجع إيرادات قناة السويس.

جاءت التصريحات المصرية على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي خلال لقائه المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بالعاصمة القاهرة، بحسب بيان للخارجية المصرية، نقلته وكالة "الأناضول".

وشدد الوزير المصري على "أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لارتباط ذلك بأمن مصر القومي بشكل مباشر، لاسيما في ظل تراجع إيرادات قناة السويس الناجم عن التوتر بالبحر نفسه".

وأشار عبد العاطي إلى "ضرورة تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد في المنطقة، تبدأ بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والضغط بقوة من جانب الأطراف الدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ للأزمة في اليمن".

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واستهدفت ميليشيا الحوثي، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، واتسع نطاق الاستهداف لاحقاً ليشمل خليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط، وذلك "تضامناً مع غزة".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وفي الـ18 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الناطق العسكري لميليشيا الحوثي، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة في بحر العرب باستخدام طائرات مسيرة، دون تحديد تاريخ الاستهداف.

وأكد المتحدث أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أن السفينة (ميجالوبوليس) التي ترفع علم مالطا، اخترقت قرار حظر وصول السفن إلى إسرائيل.

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ولم ترد تفاصيل حول حجم الأضرار أو حالة السفينة بعد الهجوم، إلا أنها بحسب ما أوردته مواقع تتبع حركات السفن، رست في ذلك اليوم قبالة السواحل العُمانية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية وقوع ضربات عسكرية من القوات الأمريكية والبريطانية، يوم السبت الماضي، على مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة العسكرية نُفذت عبر البوارج البحرية التابعة للقوات الأمريكية والبريطانية.

وبينت المصادر، "أن المعلومات بشأن الضربة العسكرية والمنطقة التي جرى استهدافها لم تتضح بعد، إذ ما زال العمل جاريًا على جمع كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة".

ورفعت القوات الأمريكية مؤخرًا من وتيرة هجماتها على معاقل الحوثيين العسكرية في المحافظات والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.