دوي انفجار قرب معبر رفح.. وإسرائيل تعلن قصف موقع مصري بالخطأ

أكد شهود عيان أن انفجارا وقع قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، اليوم الأحد، بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري، وفقا لـ"رويترز"، فيما أعلنت إسرائيل قصف موقع مصري بالخطأ وفتح تحقيق بالحادثة.

وكشف مصدر أمني أن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت برج مراقبة تابع لقوات حرس الحدود المصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، عن طريق الخطأ، في جنوب معبر رفح البري.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث قد أوقع إصابات أم لا.

وأوضح المصدر أن القذيفة جاءت خلال استهداف القوات الإسرائيلية موقعاً كانوا يعتقدون أنه مخزن سلاح لحماس.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانا عن طريق الخطأ أصابت موقعاً مصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم".