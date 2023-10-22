دوي انفجار قرب معبر رفح.. وإسرائيل تعلن قصف موقع مصري بالخطأ
أكد شهود عيان أن انفجارا وقع قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، اليوم الأحد، بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري، وفقا لـ"رويترز"، فيما أعلنت إسرائيل قصف موقع مصري بالخطأ وفتح تحقيق بالحادثة.
وكشف مصدر أمني أن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت برج مراقبة تابع لقوات حرس الحدود المصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، عن طريق الخطأ، في جنوب معبر رفح البري.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث قد أوقع إصابات أم لا.
وأوضح المصدر أن القذيفة جاءت خلال استهداف القوات الإسرائيلية موقعاً كانوا يعتقدون أنه مخزن سلاح لحماس.
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانا عن طريق الخطأ أصابت موقعاً مصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم".
وعلى الصعيد نفسه، أكد مسؤول في معبر رفح لوكالة "فرانس برس"، الأحد، أن ست شاحنات نقلت وقودا إلى قطاع غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي.
وبحسب مراسل الوكالة، فإن 6 شاحنات صهاريج غادرت معبر رفح.
ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع أمس السبت.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن المساعدات التي تدخل غزة لن تشمل الوقود وستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها.
وفي وقت سابق، هدد الجيش الإسرائيلي بقصف أي شاحنات تحمل وقودا إلى غزة.