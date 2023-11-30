بلينكن يصل تل أبيب في ثالث زيارة منذ هجوم حماس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب يوم الخميس، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع القادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة التي شهدت قيام المقاتلين في غزة بإطلاق سراح رهائن وقيام إسرائيل بالإفراج عن فلسطينيين من سجونها، إلى جانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

وذكر مسؤول فلسطيني أنه من المتوقع أن يزور بلينكن أيضا الضفة الغربية المحتلة ومن المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.