حماس: تصريحات ترامب بشأن اتفاق غزة صادمة

قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، السبت، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس أن تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "شكّلت صدمة كبيرة للجميع".

وكان ترامب قال الجمعة إن "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".

وبدوره حمَّل ويتكوف حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين.

وقال ويتكوف إن "حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية".

ومن جانبه قال النونو: "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي (لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو الذي يعطِّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع" في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهرا في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله.

وأضاف أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تأتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض"، مؤكدا جهوزية حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية".

من جانبه، طالب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الإدارة الأمريكية بأن تمارس دورا حقيقيا في الضغط على تل أبيب للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق.

ودعا واشنطن إلى "التوقّف عن تبرئة" إسرائيل "وتوفير الغطاء السياسي والعسكري" لها لمواصلة "حرب الإبادة والتجويع" في غزة.

وقال الرشق إن واشنطن "تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات".

وكشف مسؤول قريب من المفاوضات أنّ ردّ حماس خلال المفاوضات "تضمّن المطالبة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، على أن يكون أقصى عمق لتواجدها هو 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع".

كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي" يُطلق سراحه من بين الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة