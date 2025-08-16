تفكيك سلاح "حزب الله".. باراك وأورتاغوس في "مهمة مصيرية" إلى لبنان

توقع مصدر دبلوماسي لبناني أن تشهد زيارة الموفد الأمريكي إلى بيروت الوقوف على العديد من الملفات، والخطوات الخاصة بالتطبيق العملي لقرار نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني، حيث من المقرر أن يزور توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس، لبنان، يوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الزيارة ستأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشات في لبنان وخارجه، وستؤسس لمرحلة لاحقة تتعلق بالعمل على استقرار لبنان".

أخبار ذات علاقة إسرائيل تنفذ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

وأضاف أن "زيارة باراك ومعه أورتاغوس ستكون مؤسِسة لمرحلة مقبلة وستُبنى عليها معرفة توجه وتطبيق السياسة الأمريكية المقبلة تجاه لبنان بعد القرار الذي اتخذ، وثانيًا البدء في الخطوات العملية بدعم الجيش اللبناني ماديًا وسياسيًا ومعنويًا وغيره لمواجهة المرحلة المقبلة والقدرة على تحمل المسؤوليات".

ولفت المصدر إلى أن "باراك يأتي بعملية دعم للعهد الجديد برسالة تقول صراحة إن الولايات المتحدة والعالم العربي المعتدل يقف إلى جانبكم".

وكشف أن "باراك سيقوم خلال الزيارة بتقديم ملف يتعلق بمعلومات لوجستية من خلال معاونين وخبراء عسكريين أمريكيين حول بعض قدرات حزب الله وجانب من الآليات التي تتعلق بأولويات النزع جغرافيًا، وأيضًا من حيث نوعية السلاح".

وأضاف المصدر أن "المعاونين والخبراء الأمريكيين سيظلون في تعاون مع الجيش اللبناني الفترة المقبلة خلال وضع خطة نزع السلاح".

أخبار ذات علاقة نعيم قاسم يتهم حكومة سلام بتسليم لبنان إلى إسرائيل

أهمية الزيارة

بدوره، يرى الخبير في الشأن اللبناني، قاسم يوسف، أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية قصوى بعد قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني نزع ترسانة حزب الله والميليشيات المسلحة في لبنان، ما يعني أن العام الحالي لن ينتهي إلا باحتكار الدولة للسلاح".

وأوضح يوسف، لـ"إرم نيوز"، أن أهمية الزيارة تتمثل في أنها تضع موضع تنفيذ مسألة القرار الذي اتخذ بتحضير الدعم الدولي الكبير للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية".

وبيّن يوسف أن "باراك يحضر خلال هذه الزيارة ومعه أورتاغوس خطط دعم الدولة اللبنانية في مواجهة اشتباك شرس متوقع مع حزب الله ومن خلفه إيران التي أرسلت أمين المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي علي لاريجاني، في محاولة لشد عصب حزب الله وجمهوره".



واعتبر أن "لبنان الآن بعد اتخاذ القرار الرئيسي والتاريخي والمهم بحصر سلاح حزب الله في يد الدولة، دخل المظلة الكبرى التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشرف على تطبيقها وتنفيذها الجانب السعودي".