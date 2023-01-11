"عرّاب اتفاق الطائف".. وفاة رئيس البرلمان اللبناني الأسبق حسين الحسيني

توفي رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة أبرزها دوره الرائد في "اتفاق الطائف"، الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الحسيني توفي، صباح الأربعاء، "إثر إصابته بإنفلونزا حادة استدعت نقله إلى غرفة العناية الفائقة"، قبل ثمانية أيام.

وانتخب الحسيني نائبا عن دائرة بعلبك-الهرمل في منطقة البقاع (شرق) لخمس دورات متتالية أولها في العام 1972 حتى استقالته من البرلمان العام 2008 وسط انقسام سياسي عميق أدى إلى شلل مؤسساتي في لبنان. وأعلن في العام 2018 عزوفه عن خوض الاستحقاقات النيابية، ما شكل عمليا نهاية مسيرته السياسية.