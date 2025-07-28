رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم السلاح والتخلي عن غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الإثنين إنه يتعيّن على حماس إلقاء السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن في القطاع الذي دمّرته الحرب، وفق وكالة "فرانس برس".

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وخلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول إحياء مسار حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، قال مصطفى "يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية".

وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، الاثنين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي كلمة له، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".



