قاضية لبنانية تكشف حقيقة وجود خلافات حول التحقيق مع رياض سلامة

نفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن مغادرتها جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب خلافات مع قاضي التحقيق الأول.

وأصدرت القاضية، هيلانة إسكندر، توضيحًا نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بشأن ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدَّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، القاضي شربل أبو سمرا في الثاني من أغسطس الجاري.

وقالت القاضية إسكندر، إنها "طرحت 50 سؤالًا على المدَّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول على مدار ساعة ونصف الساعة وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الملف على النيابة العامة الاستئنافية لاستطلاع رأيها".