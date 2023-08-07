قاضية لبنانية تكشف حقيقة وجود خلافات حول التحقيق مع رياض سلامة
نفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن مغادرتها جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب خلافات مع قاضي التحقيق الأول.
وأصدرت القاضية، هيلانة إسكندر، توضيحًا نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بشأن ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدَّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، القاضي شربل أبو سمرا في الثاني من أغسطس الجاري.
وقالت القاضية إسكندر، إنها "طرحت 50 سؤالًا على المدَّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول على مدار ساعة ونصف الساعة وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الملف على النيابة العامة الاستئنافية لاستطلاع رأيها".
وأوضحت، أن الفرقاء في القضية وقَّعوا على محضر جلسة التحقيق، وطلبت من القاضي أبو سمرا الذي أراد متابعة التحقيق مع المدّعى عليهما الآخرَين، رجا سلامة وماريان الحويك، تأجيل التحقيق معهما إلى جلسة لاحقة ليجري التحقيق معهما بدقة.
وأضافت أن القاضي أبو سمرا قرر تأجيل جلسة التحقيق إلى العاشر من أغسطس الجاري، واعتبار الحاضرَين رجا سلامة وماريان الحويك مبلّغين موعد الجلسة، لأن رياض سلامة كان غادر الجلسة.
وقالت إسكندر "كان الأمر يقتضي استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية بشأن توقيفه أو تركه بعد ختام التحقيق معه؛ ما استدعى تقديم الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار قاضي التحقيق".