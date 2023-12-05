دير البلح في غزة.. مأساة ضغط النازحين وضربات الإسرائيليين
تعيش مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة مأساة حقيقية؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 58 يوماً، بعد أن أصبحت مركزاً من مراكز اللجوء لآلاف النازحين من غزة وشمالها بالتزامن مع قصف عدة مواقع فيها.
واحتضنت المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة، منذ بداية النزوح من غزة والشمال أربعة أضعاف عدد سكانها، إذ بلغ عدد السكان فيها حالياً 400 ألف نسمة، وهو أمر يفوق قدرة المدينة الصحية والغذائية والسكانية.
وتربط دير البلح مناطق الوسط والشمال من قطاع غزة بالمناطق الجنوبية، وتعتبر من أهم المناطق الزراعية في غزة، فضلاً عن أنها تضم مطحنة الدقيق الوحيدة التي تعمل في غزة، قبل أن يقصفها الجيش الإسرائيلي ويخرجها من الخدمة.
وأصبحت المدينة، التي كانت أطرافها موقعاً لحاجز إسرائيلي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، بين حاجزين يقيمهما الجيش الإسرائيلي إلى الشمال من المدينة وإلى الجنوب منها.
حالة غير مسبوقة
وقال محمد أبو عمرة، أحد سكان المدينة، إن "الأوضاع في دير البلح بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع أصبحت صعبة للغاية"، مشيراً إلى أن المدينة تتعامل مع عدد كبير من السكان ومع حالة غير مسبوقة.
وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ الحرب الإسرائيلية أصبحت مركزاً رئيسياً للجوء النازحين، والذين اتخذوا من المدارس والمرافق الرسمية مأوى لهم"، لافتاً إلى أن الحرب تسببت بشلل كبير بمختلف مناحي الحياة في المدينة.
وأضاف أبو عمرة أن "المدينة تتعرض للقصف الإسرائيلي، وطال سكانها الجوع بسبب نفاد المواد التموينية، إضافة إلى عدم قدرتنا على الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من الحدود والتي هي المورد الأساسي للغذاء بالنسبة لسكان دير البلح".
وأشار إلى أن "المدينة نالها الكثير من الحرب الإسرائيلية وسكانها تعرضوا لخسائر اقتصادية فادحة، وهذا الأمر ستكون له انعكاساته السلبية عليهم لسنوات طويلة"، معرباً عن خوفه "من هجوم بري إسرائيلي على قلب المدينة بعد أن هجر جميع السكان من جنوبها".
مساعدة النازحين
وقال أحمد الكفارنة، النازح من غزة إلى دير البلح، إنه "لولا المساعدة الأولية التي قدمت من أهل المدينة للنازحين لما تمكنوا من الاستمرار بالعيش في الأوضاع المزرية التي سببتها الحرب الإسرائيلية".
وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أن "المدينة ورغم قدرتها الاستيعابية البسيطة، إلا أنها نجحت في احتواء مئات الآلاف من النازحين، ووفرت على مدار أيام الحرب كل ما يلزم لهم".
وأضاف الكفارنة أنه "رغم الأعداد الكبيرة من النازحين وضعف الإمكانيات وقلة المواد الغذائية، إلا أن أهل المدينة تكاتفوا لنجدتنا وتعرضوا للخطر من أجل تقديم المساعدات العاجلة لنا"، لافتاً إلى أنهم كغيرهم من سكان غزة ذاقوا ويلات الحرب الإسرائيلية.
ونوه إلى أن "الأوضاع في المدينة بعد التقدم البري في جنوبها ناحية مدينة خانيونس أصبحت صعبة للغاية، وتفتقر لأدنى المقومات الأساسية للحياة خاصة ما يتعلق بالغذاء والخضروات"، لافتاً إلى أن استمرار الحرب سيؤثر سلباً على المدينة.
شاطئ بلا صيادين
ولم يكن حال الصيادين في بحر دير البلح بأحسن من حال سكانها ونازحيها، إذ أجبرت الحرب الإسرائيلية مئات الصيادين على التوقف عن العمل، خوفاً على أرواحهم، خاصة في ظل الاستهداف المتواصل للشاطئ من البوارج الإسرائيلية.
وقال الصياد خليل الأقرع إنه "مع بداية الحرب الإسرائيلية كنا نخرج للصيد ولكن بشكل حذر جداً، إلا أننا وبعد اشتداد القصف الإسرائيلي واستهداف البوارج الحربية للشاطئ وسفن الصيد توقفنا عن ذلك".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "مهنة الصيد هي مصدر رزق مئات العائلات في مدينة دير البلح، وتوقفنا عن العمل يعني أننا فقدنا القدرة على توفير احتياجاتنا اليومية"، مشيراً إلى أن الحرب على غزة تسببت بوضع كارثي للقطاع ولدير البلح.
وأكد الأقرع أن "إسرائيل تستهدف الصيادين منذ سنوات طويلة، وخلال هذه الحرب قضت على ما تبقى من قطاع الصيد، سواء بوقف الصيادين عن العمل أو بتدمير سفن الصيد التي ترسو على الشاطئ"، مشدداً على أن ذلك "انتهاك خطير بحق الإنسان الفلسطيني".
ومضى قائلًا: "الأمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ونحن الآن نموت جوعاً دون أن يلتفت العالم لنا"، مطالباً بتدخل دولي عاجل من أجل إنقاذ سكان القطاع.