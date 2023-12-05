دير البلح في غزة.. مأساة ضغط النازحين وضربات الإسرائيليين

تعيش مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة مأساة حقيقية؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 58 يوماً، بعد أن أصبحت مركزاً من مراكز اللجوء لآلاف النازحين من غزة وشمالها بالتزامن مع قصف عدة مواقع فيها.

واحتضنت المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة، منذ بداية النزوح من غزة والشمال أربعة أضعاف عدد سكانها، إذ بلغ عدد السكان فيها حالياً 400 ألف نسمة، وهو أمر يفوق قدرة المدينة الصحية والغذائية والسكانية.