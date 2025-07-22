مستوطنون يهاجمون قرية وسط الضفة الغربية

قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا فجر اليوم الثلاثاء قرية برقا شرق مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

ويأتي هذا الهجوم بعد هجوم مماثل قبل ساعات على بلدة بيتين شمال رام الله.

وتصاعدت حدة هجمات المستوطنين على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط تزايد لافت لعمليات بناء مستوطنات جديدة.

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والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما.

وفي سياق متصل قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية نفذت فجر اليوم الثلاثاء عمليات دهم للمنازل إثر اقتحامها حي الجنيد في نابلس شمالي الضفة الغربية.

