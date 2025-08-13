غروندبرغ ينتقد الحوثيين والميليشيا تلوّح بطرده

انتقد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ما وصفه بـ"القرارات الأحادية والممارسات التصعيدية" التي تنفذها ميليشيا الحوثي، معتبرا أنها "خطوات في الاتجاه الخاطئ"، في وقت لوّح فيه الحوثيون بإمكانية إنهاء مهامه.

وفي إحاطة جديدة قدّمها الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، قال غروندبرغ: "يتعين على الأطراف اتخاذ خطوات تعزز الثقة وحسن النية، لكننا، للأسف، شهدنا الشهر الماضي قرارات أحادية وتصعيدية تعمّق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها"، مشيرا إلى إصدار الحوثيين عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالا، بالإضافة إلى أوراق نقدية من فئة 200 ريال، بوصفها مثالا على تلك الممارسات.

وأضاف أن هذه الخطوات تؤدي إلى مزيد من تجزئة الريال اليمني، وتعقّد المناقشات المستقبلية بشأن توحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته.

وتابع: "هناك أمثلة أخرى لقرارات أحادية تسهم في تفكيك المؤسسات بدلا من توحيدها، وهي خطوات في الاتجاه الخاطئ".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن استمرار التصعيد والانقسام الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، مؤكدا أن الوضع يُنهك الأسر اليمنية ويُقيد القطاع الخاص، ودعا إلى "إيجاد الإرادة والمساحة للتحرك"، مضيفا: "وقد حان الوقت لذلك".

في المقابل، أشاد غروندبرغ بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية، والتي أسهمت في معالجة سعر صرف العملة وتحقيق تحسن ملموس في أسعار السلع الأساسية. وقال: "نأمل أن تُشكّل هذه الخطوات بداية لتعافٍ اقتصادي مستدام".

وفي ما يخص الاضطرابات الإقليمية، أوضح غروندبرغ أنها "لا تزال تقوّض فرص إحلال السلام في اليمن"، في ظل وضع هش للغاية، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية تمهّد الطريق نحو تسوية شاملة.

كما دعا إلى وقف الضربات ضد السفن المدنية، والهجمات الصاروخية على إسرائيل، إضافة إلى الهجمات الإسرائيلية على اليمن، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد تسبب في "تدمير شبه كامل لمرافق موانئ الساحل الغربي، وفرض ضغط هائل على البنية التحتية الحيوية".

وتطرّق غروندبرغ أيضا إلى قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها أخيرا من قِبل القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية قبالة السواحل اليمنية، مؤكدًا على أهمية امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح.

في المقابل، أصدرت الميليشيا بيانًا ردّت فيه على إحاطة غروندبرغ، وهددت بإنهاء عمله.