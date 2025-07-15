مسؤول إسرائيلي: الهجمات على جنوب سوريا تتم بالتنسيق مع واشنطن

نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه قوله إن الهجمات التي ينفذها الجيش على مواقع جنوب سوريا تتم بالتنسيق مع الأمريكيين.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يأمر الجيش بضرب القوات السورية في السويداء "فورا" (فيديو)

ووفق القناة، فإنه بسبب الوضع المتفجر في سوريا، لم يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه اجتماع الحكومة، وأجريا تقييمًا للوضع بإحاطة إعلامية امتدت حتى ساعتين.

وأفادت القناة العبرية بأن القيادة السياسية في تل أبيب تأخذ الأحداث في سوريا على محمل الجد، وأنها عازمة على حماية الدروز حتى لو اضطرت لشن هجمات كثيفة.

وكان نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة القوات السورية.

أخبار ذات علاقة بعد ساعة من الأولى.. غارة إسرائيلية جديدة على السويداء السورية

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة بحماية الدروز في سوريا، "بسبب التحالف الأخوي العميق مع المواطنين الدروز في إسرائيل، وعلاقاتهم التاريخية والعائلية مع الدروز عبر الحدود".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، استهدفت القوات الإسرائيلية، باستخدام طائرات مسيرة، في منطقة السويداء، مدرعة تابعة لجيش نظم الأسد السابق.