ضغوط أمريكية بشأن العمال الفلسطينيين تثير الجدل بالحكومة الإسرائيلية

ولجأت إسرائيل إلى دول عديدة من أجل تعويض العجز الناجم عن رحيل آلاف العمال من تايلاند والصين ونيبال وغيرهم، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، ووضعت خطة لاستقدام عمالة بديلة من الهند، إلا أنها لم تنجح، واستقدمت أخيرًا أكثر من 200 عامل من جمهورية مالاوي، الواقعة في جنوب شرق أفريقيا، ضمن دفعة أولى من بين 5 آلاف عامل أفريقي سيعلمون في المستوطنات.

نتنياهو يطالب بخطة

وتوقعت الصحيفة أن يبحث "الكابينت" مسارات دخول العمال الفلسطينيين من الضفة، مع العلم أن إسرائيل صادقت على دخول 5 آلاف عامل فلسطيني فقط من الضفة الغربية منذ بداية الحرب، للعمل في قطاعات توصف بأنها حيوية، في وقت يحمل فيه 100 ألف فلسطيني تراخيص عمل، وهذا قبل الحرب.

واجتمع المجلس ذاته الأسبوع الماضي لحسم هذه القضية ولكنه لم يفلح في إصدار قرارات، نظرًا لوجود خلافات حادة، كما انتقد الوزير سموتريتش ممثلي بعض الهيئات الذين شاركوا بالاجتماع، دون أن يجلبوا البيانات اللازمة بشأن متطلبات وأولويات الاقتصاد في هذه المرحلة.

ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الكابينت" بوضع برنامج لإعادة العمال الفلسطينيين من الضفة، متأثرًا بالضغوط الأمريكية، وفي وقت تحذّر فيه المؤسسة العسكرية من أن عدم إدخال العمال سيعني تفشي العنف تحت وقع الأزمة الاقتصادية هناك.

وزراء يعارضون

ونقلت الصحيفة عن الوزير جِدعون ساعَر (وزير بلا حقيبة) وعضو الكابينت المدني، أن "إدخال عمال فلسطينيين من جهة تعد عدوًّا وفي وقت الحرب، هي خطوة خاطئة وخطيرة، وتشبه المقامرة على حياة المواطنين الإسرائيليين، لا يوجد أمر يفوق اعتبارات الأمن الشخصي للإسرائيليين"، على حد قوله.

وعلمت الصحيفة أن وزير الأمن القومي، إيتامار بن غِفير بصدد معارضة قرار إدخال العمال الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن مشاركة بن غِفير في "الكابينت المدني" تأتي كونه ممثلًا لجهاز الشرطة، والأخيرة تعارض إصدار تراخيص جديدة للعمال من الضفة.

ونقلت عن مصدر من حزب "عوتْسِمَا يِهُودِيت" الذي يتزعمه بن غِفير، أن إدخال العمال من الضفة "يشبه تمامًا إدخال العمال من غزة، فالنتائج واحدة، لقد تعاون هؤلاء العمال مع حماس وأعطوها معلومات، وسيعني دخولهم لإسرائيل دخول أشخاص يقبعون يوميًّا تحت تأثير عمليات التحريض ضد إسرائيل في الإعلام العربي والمساجد"، على حد زعمه.

وحظر المصدر ذاته من العودة إلى النموذج ذاته الذي كان متبعًا في الضفة الغربية قبل حدوث كارثة السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).

معلومات استخبارية

في غضون ذلك، قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني المعارض، لصحيفة "معاريف"، الأحد، أنه طالما كان ضد دخول العمال الفلسطينيين، وهو ما تبيَّن صحته في السابع من أكتوبر، وأضاف: "للأسف، هؤلاء العمال يجمعون معلومات استخبارية لحماس، ويُوجَّهون لتنفيذ عمليات إرهابية"، بحسب روايته.