الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالاً جوياً في الكسوة قرب دمشق (فديو)

كشفت مصادر سورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ، فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، استمرت ساعتين تقريباً، في ثكنة عسكرية بريف دمشق.

من جهتها، ذكرت مصادر في الجيش السوري أن الجيش الإسرائيلي أنزل قوة خاصة بمنطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غربي دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث في مدينة "الكسوة" ونفذ عمليات تفتيش.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدث أي اشتباك مسلح بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت بشن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط منطقة "الكسوة" بريف دمشق.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع توثق ما قالوا إنه الإنزال الجوي الإسرائيلي، ويسمع فيه أصوات مروحيات.

من جهته، كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن "تحليق 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق".

وأوضح المرصد السوري أن "مظلات إسرائيلية هبطت لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع".

وذكر أن "المقاتلات الإسرائيلية، شنت اليوم سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة".

وأشار إلى أن "المقاتلات الإسرايلية أطلقت نحو 6 صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع (إيغلا-إس)، كان يستخدمها "حزب الله" قبل سقوط النظام.