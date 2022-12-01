تقرير: بقاء القوات الأمريكية في سوريا لم يعد مقبولا وقد يعرضها للنيران التركية

رأت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، أن إبقاء الولايات المتحدة قواتها في شمال سوريا، هو عذر لا يغتفر بزعم إتمام مهمتها الرامية لهزيمة تنظيم "داعش".

وأشارت مجلة "أميريكان كونزيرفاتيف"، الأمريكية، إلى التقارير الأخيرة بأن القوات الأمريكية كانت في مرمى النيران خلال العملية العسكرية التركية، الأسبوع الماضي في شمال سوريا، معتبرة أنه بصرف النظر عن المشكلات التي تسببها تركيا العضو في حلف "الناتو"، لا ينبغي لأي دولة أن تخاطر بالصراع مع حليف دون مصلحة قوية في القيام بذلك.