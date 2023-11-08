جنوب إفريقيا بصدد "إصدار توجيه" للسفير الإسرائيلي

أعلنت جنوب إفريقيا أنها بصدد "إصدار توجيه" للسفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي، دون أن تحدد ماهية ذلك التوجيه، الذي يأتي بعد يومين على استدعاء البلاد جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور، على خلفية الحرب على غزة.

المدير العام لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، زين دانجور، قال في رسالة نصية نقلتها وكالة "رويترز": "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري في البلاد، وانتهت عام 1994.