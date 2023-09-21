مصادر عراقية تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل جديدة بشأن الجدار الفاصل مع سوريا

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن تفاصيل جديدة بشأن إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا، فيما أكدت مصادر عسكرية أن الهدف من هذا الجدار هو منع تسلل عناصر تنظيم داعش، ومنع عمليات تهريب الأسلحة، والمخدرات، من داخل العراق إلى سوريا ولبنان.

وبدأت القوات العراقية، منذ مايو/أيار 2021، بحفر خندق بعرض وعمق 3 أمتار، يفصل بين العراق وسوريا، كما زوَّدت المنطقة بأبراج وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة لمنع عمليات التسلل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تأمين الحدود مع كافة دول المنطقة، كما أن هناك خصوصية لملف الحدود المشتركة مع سوريا، خاصة أن الأوضاع في سوريا مازالت غير مستقرة بشكل تام، وهناك عمليات تجري لتسلل عناصر من داعش وغيرها من المهربين والخارجين عن القوانين، وغالبية تلك العمليات يتم إفشالها من قِبل القوات العراقية".

وأضاف أن "الجدار الخرساني، هو استكمال لجدار سابق تم العمل عليه منذ نحو سنتين، وسيكون بطول 50 كيلومترًا وكلفته 15 مليارًا و 140 مليونًا و 400 ألف دينار، والعمل على تنفيذه سيتم بداية الشهر المقبل، بعد إرساء مناقصة هذا المشروع على إحدى الشركات المحلية المختصة بهذا الجانب".