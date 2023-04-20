حميدتي: مستعدون لوقف القتال لكن البرهان غير مستعد

أما حميدتي فأكد أن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف القتال متهما منافسه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأنه غير مستعد لذلك، واتهم البرهان بأنه زعيم "عصابة إسلامية راديكالية" تسعى إلى ترسيخ دكتاتورية عسكرية.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" أن قواته لديها استعدادات كاملة وساحة المعركة ستحدد كل شيء، مشيرا إلى انهم لم يعارضوا من حيث المبدأ ضم قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة النظامية.

كما نفى التكهنات الغربية بأن مجموعة فاغنر الروسية قد تنخرط في القتال إلى جانبه، ووصف هذه المخاوف بأنها "رهاب".

وقال إنه أوقف التعاملات مع فاغنر منذ أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الجماعة بأنها منظمة إجرامية هذا العام.

وقال: "كنت على علاقة جيدة معهم ، ولكن بمجرد معاقبتهم ، طلبت شخصيًا من البرهان التعامل مع روسيا فقط".