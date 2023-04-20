حميدتي: مستعدون لوقف القتال لكن البرهان غير مستعد
تبادل عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" التهم في تصريحات أدليا بها لصحيفة فايننشيال تايمز".
فيما قال البرهان إن حميدتي كان يسعى للاستيلاء على السلطة، قال محمد حمدان دقلو إنه مستعد لوقف القتال لكن البرهان غير مستعد لذلك.
ومن جهته، قال البرهان للصحيفة إنه بمجرد إلحاق الهزيمة بقوات حميدتي فإنه يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، متهما قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال نهب واسعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور.
أما حميدتي فأكد أن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف القتال متهما منافسه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأنه غير مستعد لذلك، واتهم البرهان بأنه زعيم "عصابة إسلامية راديكالية" تسعى إلى ترسيخ دكتاتورية عسكرية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" أن قواته لديها استعدادات كاملة وساحة المعركة ستحدد كل شيء، مشيرا إلى انهم لم يعارضوا من حيث المبدأ ضم قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة النظامية.
كما نفى التكهنات الغربية بأن مجموعة فاغنر الروسية قد تنخرط في القتال إلى جانبه، ووصف هذه المخاوف بأنها "رهاب".
وقال إنه أوقف التعاملات مع فاغنر منذ أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الجماعة بأنها منظمة إجرامية هذا العام.
وقال: "كنت على علاقة جيدة معهم ، ولكن بمجرد معاقبتهم ، طلبت شخصيًا من البرهان التعامل مع روسيا فقط".