للتعاطف مع الضحايا.. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن المدعي العام كريم خان توجه إلى إسرائيل "بناءً على طلب ودعوة" من ناجين وعائلات ضحايا هجوم حماس الذي وقع، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت المحكمة عبر منصة "إكس" أن الزيارة "ليست ذات طبيعة تحقيقية"، لكنها "تمثل فرصة مهمة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا وبدء حوار".

من المقرر أن يزور "خان" أيضًا رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث يلتقي مسؤولين فلسطينيين كبارًا، وفق المحكمة.

وقضى في إسرائيل 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين، واحتجز ما يزيد على 240 شخصًا رهائن في هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل العام 1948.