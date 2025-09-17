مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

قوات إسرائيلية تعتقل سوريين في ريف القنيطرة

قوات إسرائيلية جنوب سورياالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قال تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 أشخاص في ريف القنيطرة، جنوب سوريا.

آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا

قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة

 وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية سورية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.

 وقالت إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات.

آليات إسرائيلية متوغلة في الأراضي السورية

توغل إسرائيلي من قاعدة المهدمة باتجاه ريف القنيطرة جنوبي سوريا

 وتكرر القوات الإسرائيلية الدخول إلى مناطق في جنوبي سوريا من وقت لآخر. تقوم خلالها بحملة اعتقالات.

