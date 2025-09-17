قوات إسرائيلية تعتقل سوريين في ريف القنيطرة

مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية
قال تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 أشخاص في ريف القنيطرة، جنوب سوريا.
وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية سورية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.
وقالت إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات.
وتكرر القوات الإسرائيلية الدخول إلى مناطق في جنوبي سوريا من وقت لآخر. تقوم خلالها بحملة اعتقالات.