قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف إسرائيل مستشفيات غزة

دعت قطر، الأربعاء، إلى فتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة، مستنكرةً اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي فيما وصفته بأنه "جريمة حرب".

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من 2000 فلسطيني، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم الدولة العبرية "حماس" باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وإذ أدانت الوزارة "بأشد العبارات" العملية الإسرائيلية في مجمع الشفاء، اعتبرت ذلك "جريمة حرب وتعديًا سافرًا على القوانين والاتفاقيات الدولية".