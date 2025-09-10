هاجم 360 موقعاً.. الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على غزة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه كثف من هجماته على مدينة غزة، شمالي القطاع، في إطار خطته لاحتلال المدينة.

وشهدت الأيام الأخيرة استهدافًا إسرائيليًا لأبراج سكنية كان يقطنها نازحون فلسطينيون في مدينة غزة، إلى جانب استهداف مبانٍ مدنية مختلفة بهدف تهجير السكان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "كثف الضربات على مدينة غزة"، عبر "3 موجات من الضربات واستهداف أكثر من 360 موقعًا".

أخبار ذات علاقة بينهم 141 طفلا.. ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 404 أشخاص

وأضاف أنه "جرى استهداف عدة مبانٍ شاهقة بشكل مركز، بعد أن شكّلت تهديدًا مباشرًا للجيش الإسرائيلي".

وتابع: "تركزت الموجة الأولى في منطقة الدرج والتفاح، في حين شملت الموجتان الثانية والثالثة هجومًا واسع النطاق على مناطق الدرج والتفاح والفُرقان".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "سيكثف في الأيام القليلة القادمة وتيرة الهجمات بشكل مركّز".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي ينسف برج طيبة 2 غربي مدينة غزة (فيديو)

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر، الثلاثاء، إلى جميع سكان مدينة غزة لإخلائها فورًا والنزوح جنوبًا، متوعدًا أنه يستعد للعمل "بقوة كبيرة" في المدينة.

وتقدّر الأمم المتحدة أن قرابة مليون شخص يعيشون في مدينة غزة وضواحيها التي كانت قبل الحرب تمثل عاصمة القطاع الفعلية ومركز نشاطه الاقتصادي. وأقرّت الحكومة الإسرائيلية أخيرًا خطة للسيطرة عليها بالكامل.