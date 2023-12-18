غالانت: إسرائيل ستنتقل تدريجيًا للمرحلة التالية من الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ستنتقل تدريجيًا إلى المرحلة التالية من العمليات في حرب غزة، قد يتمكن فيها السكان من العودة إلى شمال القطاع الساحلي.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في تل أبيب: "بوسعي القول لكم إننا سنستطيع قريبًا التمييز بين مناطق مختلفة في غزة".

وأكد غالانت أن هذا سيسمح لإسرائيل بالبدء في العمل على عودة السكان "ربما في وقت أقرب في شمال" غزة عن عودتهم إلى الجنوب.