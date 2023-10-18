إسرائيل : "الجهاد" هي المسؤولة عن استهداف مستشفى المعمداني

اتهم كبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية باستهداف المستشفى المعمداني، مؤكدًا أن "حماس" تقوم بتضخيم أرقام القتلى في انفجار المستشفى الذي تم تدميره يوم أمس.

وأضاف "هاغاري" اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، "إن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء ما حدث"، لافتًا إلى أنها نفذت أكثر من 450 ضربة فاشلة منذ السابع من أكتوبر.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن ذخيرة جوية تسببت في انفجار مستشفى في غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الجيش لم يعاين أي أضرار هيكلية للمباني المحيطة بالمستشفى، وأنه "لم تكن هناك هجمات مباشرة على مستشفى غزة أمس".